BM ve Avcılar Belediyesi’nden ihtiyaç sahipleri için ortak proje

Avcılar Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile yürütülen ihtiyaç sahibi Avcılarlı vatandaşlar ve mülteciler için maske üretim projesi devam ediyor.

Avcılar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz 2020 yılında Tahtakale Mahallesi’nde bulunan Kent Evi’ni maske üretim atölyesine dönüştürmüştü. UNHCR ile yürütülen proje kapsamında ise atölyede ihtiyaç sahibi mülteciler ve vatandaşlara maske üretilmeye başlanmıştı. Proje BM Yüksek Komiserliği’nin bir belediye ile doğrudan partner alarak çalışması açısından ilk olma özelliği taşıyor.

Proje kapsamında Avcılar’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara koruyucu maske dağıtımının yanı sıra virüsten korunma konusunda bilgilendirici materyaller ve Covid-19 salgının yayılmasını önleyecek hijyen kiti desteği de sunuldu.

Kadın Aile Müdürlüğü’nün yetkisinde yürütülen proje maske ve hijyen kitinin dağıtımının yapılacağı vatandaşlar, Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal değerlendirme sonucunda belirleniyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılarımızda, herkes için eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla kimseyi geride bırakmayacak şekilde hizmetler sunuyoruz. Biz pandemi döneminin başında ekonomik nedenlerden dolayı maske temin etmekte güçlük çeken komşularımız için Denizköşkler ve Tahtakale Mahallelerimizde zaten birer maske üretim atölyesi kurmuştuk. Hatta burada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek işitme engelliler için şeffaf maske ürettik. Şimdi Birleşmiş Milletler ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje sayesinde Tahtakale Mahallemizdeki üretim atölyemiz kapsamını genişleterek daha fazla komşumuza hizmet sunacak. Salgınla mücadelede ilk günden beri komşularımızın her ihtiyaçlarını azimle karşılamaya çabaladık. Çabalamaya da devam edeceğiz” dedi.

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Avcılar Belediyesi ve UNHCR, farklı sosyal sorumluluk projeleri ile önümüzdeki günlerde iş ortaklığı yapmaya devam edecekler.