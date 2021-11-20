BM temsilcileri Belarus’ta göçmenlerin kaldığı lojistik merkezini ziyaret etti

BM temsilcileri, Belarus-Polonya sınırından Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin kaldığı lojistik merkezini ziyaret etti.

Daha iyi yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gidebilmek için Belarus-Polonya sınırında haftalardır bekleyişini sürdüren göçmenler, geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda ve sınır hattında kurdukları derme çatma kampı boşaltmış, Belaruslu güvenlik güçleri tarafından hükümetin sınıra yakın Grodno kentinde hazırladığı lojistik merkeze taşımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, mültecilerin konakladığı lojistik merkezini ziyaret etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Belarus Temsilcisi Muluseu Mamo yaptığı açıklamada, sınırdaki mülteci krizinin tarafların ortak çabası ile çözülmesi gerektiğini savunarak, "Buradaki kriz, Avrupa Birliği, Polonya ve Belarus taraflarının ortak çabasıyla çözülebilir" dedi.

Temsilciler ülkeleri çözüm üretmeye davet etti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Belarus Temsilcisi Mahım Orazmuhamedova ise yaptığı açıklamada, Mamo gibi krizin ülkeler tarafından ortak çaba ile çözülebileceğini işaret ederek, "Buradaki sorunun çözümünde sadece Belarus değil, komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleri de sorumluluk almalı. Muhataplarımızla görüşüyoruz ve mülteci sorununun orta vadede çözümü için önlemler almayı amaçlıyoruz. Ülkeleri, göçmen ve mültecilerle ilgili uluslararası kurallara saygı duymaya, kurallara uymaya ve bu sorunu bir an önce ortaklaşa çözmeye de çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Orazmuhamedova ayrıca, IOM’nin Polonya’nın başkenti Varşova’daki ofisindeki temsilciler tarafından diğer ülkelerin temsilcileri ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

Öte yandan Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı göçmenleri taşıyan ilk uçak ise 18 Kasım’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e inmişti. İlk göçmen kafilesinin 431 kişiden oluştuğu aktarılmış, bunların büyük bir kısmını IKBY vatandaşlarının oluşturduğu ifade edilmişti.