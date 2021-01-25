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Bitlis’te kartpostallık karla mücadele çalışmaları

Bitlis’te kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından geceli gündüz mesai kavramı gözetmeksizin açılırken, rotatifle açılan köy yolları kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Genel 25.01.2021, 09:15
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Bitlis’te kartpostallık karla mücadele çalışmaları

Bitlis’te kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından geceli gündüz mesai kavramı gözetmeksizin açılırken, rotatifle açılan köy yolları kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2,5 metreye kadar ulaşırken, kapanan 350 köy yolundan 330’unun açıldığı bildirildi. Türkiye’nin en fazla kar yağan yerleşim yerlerinden biri olan Bitlis’te kar kalınlığı kent merkezinde 2 metre, yüksek kesimlerde ise 3,5 metreye ulaştı. Kar yağışından dolayı kapanan köy yolları da İl Özel İdaresine ait ekipler tarafından açılmaya devam ediyor. Kar yağışının durmasının ardından köy yollarında mesai gözetmeden çalışan ekipler, kapanan köy yollarını tek tek ulaşıma açtı. Kar yağışı ile birlikte Bitlis ve ilçelerine bağlı 294 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine ait ekipler 274 köy yolunu ulaşıma açtı. Kalan 20 köy yolunda da çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdullah Geylani, Halil Avkan ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı olan köy yollarının da kısa sürede açılacağını belirtti. Köy yollarının açılması için mesai gözetmediklerini, önem sırasına göre köy yollarını tek tek ulaşıma açtıklarını söyleyen Halil Avkan, “Bitlis İl Özel İdaresi olarak valimizin başkanlığında 6 ilçemizde olmak üzere 9 şantiye 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarımızı yapmaktayız. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bitlis ilimiz Türkiye’nin en fazla kar alan yerlerinden biridir. Bunu bu yıl da yağan yağışlar göstermiş bulunmaktadır. Aylardır beklenen bir yağış vardı. Bu memleketimize yoğun bir şekilde yağdı. Bunu bereket olarak görüyoruz. Bunun bize maliyeti, zahmeti ve külfeti var. Bizler ekip olarak bunu mazeret gösterip arkasına sığınmadık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için mesai gözetmeden çalışıyor. Personellerimizin içinde 3 gün evine gitmeyenler var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Bir köy yoluna birkaç kez girdiklerini, bugüne kadar 12 bin 500 kilometrede karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Avkan, “Bugün itibari ile 350 köy yolumuzdan 330 köy yolumuzu ulaşıma açıldı. Kalan 20 köyümüzün de yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Onları da bugün akşama kadar açmayı planlıyoruz. Bölgemizde kış şartları çok ağır olması ve sarp araziden dolayı karla mücadele çalışmalarımız çok zor şartlarda yürütülüyor. Çoğu bölgede çığ gelmektedir. Ekiplerimizin üzerine de zaman zaman gelen çığlar var. 2 çığ arasında kalan ekiplerimiz oldu. Bunun yanında tipi ve fırtına nedeniyle dönüş yolunda yolu tekrardan açmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca 112 ve 156 ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Onlara gelen ihbarlara da yetişiyoruz. Bu da bizim programımızı etkiliyor. Köy yolundayken gelen ihbarla oradaki işi bırakıp hasta olan köy yoluna yöneliyoruz. Burada zaman zaman asılsız ihbarlarda oluyor. Bu da bizim gerçek hastaya ulaşmamızı engelliyor. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda ihbarı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
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