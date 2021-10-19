banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Binlerce Filistinli, Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi’ne akın etti

Filistin’in El Halil şehrinde yaşayanlar Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi’nde bir araya geldi.

Genel 19.10.2021, 17:04
Binlerce Filistinli, Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi’ne akın etti

Filistin’in El Halil şehrinde yaşayanlar Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi’nde bir araya geldi.

İsrail işgali altındaki El Halil Kentinde yaşayanlar Mevlit Kandili etkinliklerinde bir araya geldi. Binlerce kişi İsrail’in aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında Harem-i İbrahim Camisi’nde toplandı. İsrail güçlerinin aramaları kapsamında camiye girişine izin verilen Filistinliler, camiyi doldurdu. Etkinlikler kapsamında vaazlar verildi, dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ebu Aram yaptığı açıklamada ibadet edenleri engellemek amacıyla şiddetle müdahale edildiğini ve İsrail hükümetinin Mescid-i İbrahim’i Sinanog’a dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2