Bilecik - Bozüyük D-650 karayolu 4 aylık çalışma için kapatıldı

Bilecik’ten Bozüyük arasındaki D-650 karayolu üzerinde bulunan Bilecik-Eskişehir ve Bilecik-İstanbul yol ayrımına yapılacak olan "Köprülü Kavşak Projesi" yapım çalışması başlarken, yol trafiğe 4 ay süreyle kapatıldı. Bilecik’ten Bozüyük’e gitmek isteyen sürücüler Söğüt yoluna yönlendiriliyor.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bilecik - Eskişehir ve Bilecik - İstanbul yol ayrımına yapılacak olan "Köprülü Kavşak Projesi" için 22 milyon lira ödenek tahsis edilmişti. Bu tahsis sonrası Bilecik için çok önemli olan ve yıllardır yapımı için çaba gösterilen "Köprülü Kavşak Projesi"ne başlanıldı. Bu yıl içinde bitmesi planlanan köprülü kavşakla Bilecik’i giriş çıkışlarında yaşanılan trafik sıkıntısı sona ereceği gibi kentte girişi daha konforlu hale gelecek.

Yapılacak köprü imalatları sırasında güzergâhta trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin arttırılması imalatların hızlı bir şekilde tamamlanması amacıyla Bilecik köprülü kavşağı trafiğe kapatıldı. Bilecik giriş kavşağı trafiğe kapatılarak, trafik akışı İstasyon Mahallesinde yer alan Söğüt kavşağından sağlanacak. Yaklaşık 4 ay süre ile trafik akışına kapalı olacak kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve karayolları ekiplerince, yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyarı levhaları yerleştirildi.