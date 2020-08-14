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Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat’ta

OKÇULAR VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ BİLAL ERDOĞAN, MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ ÖNCESİNDE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK ÜZERE BUGÜN AHLAT’A GELDİ.

Genel 14.08.2020, 14:42
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Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat’ta

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesinde çalışmaları yerinde incelemek üzere bugün Ahlat’a geldi.

Bilal Erdoğan beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Haydar Yıldız ile birlikte Ahlat’a geldi. Heyeti, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile birlikte karşıladı. Heyet önce Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Kampında incelemelerde bulundu. Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığına geçen heyet buradaki mezar taşları hakkında Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kulaz’dan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Bu yıl 949’ncu seneyi devriyesini kutlayacağımız 1071 Malazgirt-Ahlat etkinlikleri için bugün Ahlat’tayız. Bin yıllık kabristanda şahitlerin önündeyiz. Burada saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü restorasyon çalışması var. Yaklaşık 12 bin merhum bulunduğu bir mezarlık burası. Türk-İslam tarihinin en eski kabristanı. Burası bir taraftan restore ediliyor. Diğer taraftan bizlerde bir etkinlik alanı düzenlemekteyiz. 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız burada gençlerle buluşacak. Bütün milletimize hitapları olacak. 26 sabahı da Malazgit’te bir ahitleşme ve birlik ikrarında bulunacaklar. Bu süre içerisinde 22-26 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir katılıma davet edemiyoruz. Kendi doğal akışı içerisinde maske temizlik ve mesafe kuralları çerçevesinde hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bir yoğunluğa sebep olmadan bu tarihi bin yıllık akışı içinde milletimizden bu tarihe şahitlik etmelerini istiyoruz” dedi.

Ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Kökenimizi ve geçmişimizin nereden geldiğini bilmezsek, nereye gideceğimizle ilgili sağlam kurgular yapamayız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bin yıllık bir mezarlıktayız. Aslında Malazgirt zaferi ile beraber Ani, Malazgirt ve Ahlat ile beraber Ahlat bizim ecdadımızın yerleşim yeri ve dağıtım merkezi olmuştur. Bütün Anadolu’yu mayalayan sadece nüfus olarak değil, kültür, fikir, hayat anlayışı olarak mayalayan bir merkez. 12‘nci yüzyıl itibari ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi Ahlat. Bu mezar taşlarının ecdadımızın olmasının önemi nedir? Herkes etkileniyor. Buranın önemini idrak ediyor. Ancak hakikaten kökenimizi ve geçmişimizin nereden geldiğini bilmezsek, nereye gideceğimizle ilgili sağlam kurgular yapamayız. İttifak üzerinde milletçe ittifak ettiğimi hedefler oluşturamayız. Onun için nereden geldiğimizi bilmek durumundayız. Bun dünyada herkes yapıyor. Batı medeniyeti de kendini bazı kökenler dayıyor. Doğu medeniyeti de kendini aynı şekilde köklendiriyor. Biz de Müslüman Türkler olarak Anadolu insanları olarak kökenimizin nerelerden geldiği konusunda sağlam bir bilince sahip olmak istiyorsak, Ahlat’ı Malazgirt’i tanımak bilmek zorundayız. Son 3 yıldır yaptığımız çalışmalar gençlerimize bu minvalde bu varoluş şuurunu verebilme merkezinde bu yıl salgından dolayı geçtiğimiz yıllar gibi çok büyük kalabalıkların gelmesini arzu etmiyoruz. Sene boyunca sadece bu bölgenin insanları değil bütün gençlerimizi ve milletimizi özellikle Ahlat’ı görmesini arzu ediyoruz.”

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