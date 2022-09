BİK Genel Müdürü Erkılınç: “Basın Yasası mutlaka çıkmalı”

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan yeni Basın Yasası’nın mutlaka çıkması gerektiğini belirterek, “Yasa çıkmazsa zamanla 33 bin kişi işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir” dedi.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat’ta resmi ilan yayınlayan 87 gazetenin sahipleri ve temsilcileri ile bölge toplantısında bir araya geldi. Samsun’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geçen haziran ayında TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken ekim ayına bırakıldığını hatırlattı. Erkılınç, “Kanun koyucu böyle takdir etti; düzenlemeyi yeni yasama dönemine bıraktı. Basın İlan Kurumu’nun alanına giren maddelerin hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle gazetelerimizin kurtuluşu burada; kanun teklifinin yasalaşmasına bağlı. Ne demek istiyorum? Şu anki resmi ilan adet ve gelirleri ile gazetelerin ayakta kalması imkansız. İlan adetlerini ve gelirlerini artırmanın tek yolu, en gerçekçi çözümü bu yasa teklifinde bulunuyor. Bu, aynı zamanda Kurumuzun da geleceğini yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.

“Yasa çıktığında kazanan yine gazeteler olacak”

Yeni Basın Yasası’nın internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına aldığını ve en başta her biri birer meslek okulu olan gazetelerin bu duruma sevinmesi gerektiğini anlatan Erkılınç, internet haber sitelerinde çalışanların özlük haklarına kavuşarak, bu hakların sosyal güvence altına almasından rahatsızlık duyulmaması gerektiğini vurguladı. Kuruma bağlı resmi ilan yayınlayan bütün gazetelerin internet sitesi bulunduğuna işaret eden Erkılınç, “Bine yakın gazetemiz var ve her birinin internet haber sitesi var. Yasa çıktıktan sonra en kısa sürede mevzuat çalışmalarımızı tamamlayacağız. Belirli kriterler ve kurallar getireceğiz. Elbette bunları yaparken kazanılmış hak anlamında gazetelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Yönetim Kurulumuzun ve Genel Kurulumuzun bu yönde bir takdiri olacağına inanıyorum. Bu gerçekleştiğinde hem gazetelerimiz resmi ilan yayınlayacak hem de şartları taşıyan gazetelerin internet siteleri. Dolayısıyla yasa sonrasında iki ayrı mecradan resmi ilan geliri elde edilecek, aynı zamanda resmi ilanların bu mecralarda yayınlanması güvence altına alınacak. Her iki durumda da kazanan gazetelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Mevcudun 3 katı icra ilanı gelecekti”

Kanun teklifinin icra ilanlarına ilişkin önemli bir düzenleme içerdiğine değinen Erkılınç, “ve/veya” üzerinden kopartılan fırtınanın, teklifin ekim ayına bırakılmasında rol oynayan etkenlerden biri olduğuna inandığını ifade etti. Erkılınç, “Buraya gelmeden önce gittiğimiz şehirlerde söyledim; burada da not düşmek istiyorum. Sizlerin üzerinden güç devşirmek isteyenlere, küçük iktidarlarını korumak isteyenlere, sizleri bile isteye yanıltanlara lütfen fırsat vermeyin. Bu insanların kopardıkları anlamsız fırtına 4 bin adetten fazla icra ilanının kaybedilmesine neden oldu. Çünkü ilanı verip vermemek kişisel takdire bağlıydı ve icra ilanları üzerinden yaşanan tartışmalar üzerine ilan vermemeyi seçtiler. İcra ilanlarının şablon şeklinde yayınlatılmasının getirdiği ebat kayıpları ise bir başka sorun. Oysa bu yasa çıkmış olsaydı tıpkı İhale Kanunu’nda olduğu gibi belirli bir eşik değerin üstündeki tüm ilanların gazetede yayınlanması zorunlu olacaktı. Tahtaya giden hatta oraya dahi gitmeyen tüm ilanlar gazetelere gelecekti. Biz buradan mevcudun üç katı ilan bekliyorduk. Bu yasa ‘ve/veya’ gibi anlamsız tartışamaya kurban edilmese ve gelecek binlerce ilanının bir bölümü internet haber sitelerine gitseydi ne kaybedilirdi? Zaten ilanın gideceği internet siteleri, büyük ihtimalle ve çoğunlukla yine gazetelerimize ait olacaktı” açıklamasında bulundu.

“Yasa çıkmazsa 33 bin kişi etkilenebilir”

Personel, içerik üretim, baskı ve dağıtım maliyetleri her geçen gün artarken buna karşılık ilan-reklam gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Erkılınç, internet haber sitelerine ve diğer dijital platformlara yapacakları yatırımın gazetelerin kurtuluşu olacağının altını çizdi. Erkılınç, şunları söyledi:

“İnternet sitelerinin süreli yayın sayılması gazetelerin geleceği ile doğrudan ilgilidir. Eğer ki gazete işletmeleri, varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa daha fazla bu alandan uzak duramazlar ve kaçamazlar. Mevcut statü ve yapı daha fazla bu yükü taşıyamaz. Çünkü ilan gelmiyor, gelse bile yetmiyor. Kamu da açıkçası şu durumda ilan vermekten imtina ediyor. Dolayısıyla gazetelerin kaderi internet haber sitelerinden ayrı değildir. Bu yasa mutlaka ama mutlaka çıkmalıdır. ‘Ne halleri varsa görsünler’ diyemeyiz, dememeliyiz. Gazeteleri de kurumumuzu da geleceğe taşımanın yolu buradan geçiyor. Değilse zamanla 33 bin kişi işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.”

Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti. Daha sonra soru-cevap bölümüne geçilerek gelen sorular birim müdürlerince cevaplandırıldı. Toplantı, gazete sahipleri ve temsilcilerinin onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen sohbet bölümü ile sona erdi.

Genel Müdür Erkılınç, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü Trabzon’da düzenlenecek Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı’na katılacak.