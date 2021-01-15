Biden’ın yemin töreni öncesi Kuzey Kore’den gövde gösterisi

Kuzey Kore, düzenlendiği askeri törende denizaltıdan atılan yeni füzeleri tanıttı.

6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskını ve 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin töreni nedeniyle gözler ABD’ye çevrilmişken, Kuzey Kore’den endişelendiren bir adım geldi. Kuzey Kore, başkent Pyongyang’da askeri geçit töreni düzenledi. Törenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD’yi "en büyük düşman" olarak tanımlamasından 1 hafta sonra gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Kuzey Kore liderinin, gülümseyerek ve el sallayarak izlediği törende denizaltıdan atılan yeni füzeler tanıtıldı. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan törende yeni füzeler “dünyanın en güçlü silahı” olarak tanıtıldı. Kuzey Kore Uzmanı Ankit Panda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni balistik füzelerin “Yeni yıl, yeni Pukguksong" paylaşımı yaptı. Kıtalararası balistik füzeler, Ekim ayında düzenlenen askeri geçit töreninin aksine bu kez sergilenmedi.

Akrobasi uçaklarının gösteri düzenledi töre binlerce Kuzey Koreli katıldı. Soğuk havya rağmen büyük kalabalığın izlediği törene katılanlara gösteriyi dakikalarca alkışladı.