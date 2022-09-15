İstanbul’da hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan son yolculuğuna uğurlanıyor. Baba Hüseyin Okudan, “Bir saniyelik öfkene neden hakim olmadın. İki aylık evli, eli kınalı çınarıma neden kıydın. En son dün akşam, bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde. Hep güzel şeyler konuştuk. Karıncaya bile zararı olmazdı” dedi.

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için bugün Esenyurt İmam Hüseyin Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Törende ağabeyinin Tuğrul Okudan’ın fotoğrafına sarılarak ağladığı görüldü. Cenaze töreni öncesinde konuşan baba Hüseyin Okudan, oğlu ile en son dün çay içip sohbet ettiklerini ifade etti. Oğlunun iki aylık evli olduğunu söyleyen baba Okudan, “Emrah, ’Baba annemi de al gel hastaneye’ dedi. Niye kıydın, nasıl kıydın benim gülüme. Ne kadar zarar verdi ki sana. Bir saniyelik öfkene neden hakim olmadın. İki aylık evli, eli kınalı çınarıma neden kıydın. 22 tane suç dosyası varmış. Bunlar sokaklara salınmasın. Tekrardan gidip hastanelerde hemşirelere, doktorlara kıyılmasın. Sokakta mazlum kadınlara, insanlara kıyılmasın. Bu zulmü, bu acıyı başka anne babalar yaşamasın. Başka canlar yanmasın. En son dün akşam, bir gün önce oturduk çay içtik bahçemizde. Hep güzel şeyler konuştuk. Karıncaya bile zararı olmazdı” dedi.