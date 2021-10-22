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Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi İstiklal Caddesi’nde açılıyor

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekanı “Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi” İstiklal Caddesi’nde açılıyor. Açılışa özel düzenlenecek “Şifa Veren Sanat-Ebru” Sergisi’nde, Türk ve Rus sanatın farklı boyutlarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Genel 22.10.2021, 11:27
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi İstiklal Caddesi’nde açılıyor

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekanı “Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi” İstiklal Caddesi’nde açılıyor. Açılışa özel düzenlenecek “Şifa Veren Sanat-Ebru” Sergisi’nde, Türk ve Rus sanatın farklı boyutlarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür sanatın kalbi Beyoğlu yeni sanat galerisine kavuşuyor. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, şehrin merkezinde, İstiklal Caddesinde açılıyor. Beyoğlu Kültür Yolu’nun önemli bir sanat durağı olacak olan galeri, yerel ve uluslar arası sergiler ile kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 27 Ekim Çarşamba günü açılışı gerçekleştirilecek olan sanat galerisi, açılışa özel düzenlenecek “Şifa Veren Sanat-Ebru” Sergisi ile sanatseverleri ağırlayacak. Türkiye’den Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Rusya coğrafyasından 5 sanatçının eserleri aynı sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ülkeler arası sanat ve kültür köprüsü

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek sergide, Türkiye’nin öz sanatı ebrunun, çağdaş ve uluslararası yorumlarını izlemek mümkün olacak. Sergi, aynı zamanda iki dost ülke sanatını birleştirerek, farklı boyutlarını sanatseverler ile buluşturmayı hedefliyor. Gelecek nesiller için ilham kaynağı olacak ebru eserler “Şifa Veren Sanat ‘Ebru” sergisi ile Ocak ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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