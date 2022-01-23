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Beylikdüzü’nde kar eğlencesinden renkli görüntüler...Çocuklar karda şişme deniz botuyla böyle kaydı
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı gün içinde aralıklarla sürüyor. Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar şişme deniz botlarıyla kayarak eğlendi.
Genel 23.01.2022, 14:43
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı gün içinde aralıklarla sürüyor. Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar şişme deniz botlarıyla kayarak eğlendi.
İstanbul’da süren kar yağışı Beylikdüzü’nde etkisini artırdı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak stres attı. Şişme deniz botu ile kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.