Son Dakika
Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi
Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ankara’nın sembolü olan Ankara Kalesi ve çevresi havadan görüntülendi.
Genel 18.01.2021, 11:55
3
Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ankara’nın sembolü olan Ankara Kalesi ve çevresi havadan görüntülendi.Ankaralıların özlediği kar yağışı bugün başkentin tamamına yakınında etkisini gösterdi. Şehrin büyük bir kısmını etkisi altına alan ve öğle saatlerine kadar etkisini gösteren yağış sonrası başkent beyaza büründü. Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve eski Ankara evleri beyazla birleşince ortaya çıkan muhteşem manzara havadan görüntülendi.
0°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü