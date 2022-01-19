Beyaz örtü ile kaplanan çatılar havadan görüntülendi

Esenyurt’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çatıları karla kapladı. Beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Mega kenti beyaza bürüdü. Bir çok ilçede etkili olan yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Esenyurt’ta kar yağışı yer yer devam ederken, beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.