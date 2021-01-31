Besni’de yoğun kar yağışı çatıları çökertti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla çatılar çöktü.

Besni ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürürken, ilçede bulunan bazı iş yerlerinin çatılarının çökmesine ve ağaçların kırılmasına neden oldu.

İlçe merkezinde bulunan Besni Belediyesi Mustafa Oruçoğlu Şire Pazarının çatısı yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Çatısı çöken şire pazarında maddi hasar meydana geldi. Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ve Belediye Başkan Yardımcısı Memet Kasap, Şire Pazarında incelemelerde bulundu.

Etkili olan kar yağışı dolayısıyla birçok ağaç dayanamayarak gövdesinden kırıldı. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ilçede yolların açık kalabilmesi için belediye ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kar yağışıyla birlikte Besni-Adıyaman, Besni-Gaziantep, Besni-Gölbaşı Karayolları ulaşıma kapandı. Kapanan yollarda mahsur kalan araçların belediye ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Besni’de yoğun kar yağışının olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Son 20 yılın en şiddetli kar yağışıyla karşı karşıyayız. Ekiplerimizle belediye olarak kar yağışının olduğu ilk dakikasından şuana kadar ana arterlerimizi hiçbir zaman kapalı bırakmayarak ciddi anlamda bir çalışma ortaya koyduk. Şire Pazarımızın çatısı kar yağışından dolayı çöktü. Allah’a hamd olsun ki gece yaşadığımız bu olaydan dolayı herhangi bir can kaybı oluşmadı, herhangi bir yaralama oluşmadı. Ayrıca ilçemiz genelinde ağaçlarımızda ciddi hasarlar oluştu. Ağaçlarımızın yıkılmasından dolayı araçlarımızda maddi hasarlar oluştu. İlçe genelinde yağışların etkisiyle elektrik kesintileri yaşamaktayız. Şu anda birkaç mahallemize elektrik verilememektedir. Yine elektrikten kaynaklı içme suyumuzda da bir kesinti söz konusu” diye konuştu.