Beşiktaşlı taksiciler Radyo Başakşehir’de

Radyo Başakşehir’in cuma klasiği Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beşiktaş Taksi Durağı’ndaydı. Durak başkanı Bayram Şahinbay, Onur Sakar’ın 10 sorusuna 9 doğru cevap verdi.

Radyo Başakşehir’in sevilen programlarından biri Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beşiktaş Taksi Durağı’ndaydı. Taksicilerle çay eşliğinde samimi bir sohbete dalan Sakar, durak başkanı Bayram Şahinbay’ı yayına konuk aldı. İstanbul’u durak durak gezen Sakar sordu, Şahinbay cevapladı.

“Taksicilerin sesi oldu”

Taksiciler başta olmak üzere ilgiyle takip edilen programda durak başkanı Şahinbay 10 sorudan 9’una doğru cevap verdi. Duraklar Yarışıyor’u ilgiyle takip ettiklerini belirten Şahinbay, taksicilerin sesi olan program için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.