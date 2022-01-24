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Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda araçlar mahsur kaldı
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Genel 24.01.2022, 23:35
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Yolda patinaj yapan araçları iterek yokuşu çıkmaya çalışan sürücüler kameraya yansıdı.