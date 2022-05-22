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Beşiktaş 3. PDR Günleri başlıyor

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Beşiktaş 3. PDR Günleri” başlıyor.

Genel 22.05.2022, 13:50
Beşiktaş 3. PDR Günleri başlıyor

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Beşiktaş 3. PDR Günleri” başlıyor.

Ruh sağlığı alanında değerli on konu ve konukla düzenlenecek olan “Beşiktaş 3. PDR Günleri”, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi iş birliğinde 24-25 Mayıs tarihlerinde yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılar başvuru formlarına ulaşabilecek. Eğitimler sonunda katılımcılara e-sertifika verilecek. Ayın 24’ünde Kabataş Erkek Lisesi Feriye Hamdi Sanver Salonu’ndaki programın açılış konuşmaları çerçevesinde 09.30’da Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, 09.35’de Özel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, 09.40’da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 09.45’de Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, 10.00’da Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, 10.30’da Çocuk ve Oyun Terapisti Klinik Psikolog Mehmet Teber birer konuşma yapacak. Etkinlik programı şöyle:

"Çocuklarda Enürezis ve Enkoprezis"

11.30-12.30 Uzman Psikolog Ramazan Şimşek

Çocukluk Çağı Pikopatolojileri

13.00-14.00 EMDR Avrupa Akredite Eğitmen, Psikolog Asena Yurtsever

EMDR Terapisi Nedir?

14.00-15.00 Doç. Dr. Ezgi Toplu Demirtaş

Flört Şiddeti: Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak

15.00-16.00 Cised Üsküdar Şube Bşk. Yard. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şener

Çocuk/Ergenlerde Kayıp ve Yas

25.05.2022 tarihinde zoom üzerinden gerçekleşecek olan etkinlikte de katılımcılar ve konular ilgili detaylar şu şekilde belirlendi:

10.30-11.45 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı

Psikolojik Danışmada Sanatla Terapi’nin İşlevi: Uygulamadan Örneklerle

11.45-13.00 Doç. Dr. Tuğba Sarı

Pozitif Psikoloji ve Şükran Müdahaleleri

14.00-15.15 Doç. Dr. Aslı Bugay

Duygu Düzenleme

15.15-16.30 Prof. Dr. Sirel Karakaş

Dijital Dünyanın Çocuğa Etkisi

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