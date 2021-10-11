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Beren Kartoğlu yüreklere dokundu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kızı Beren Kartoğlu, Dünya Kız Çocukları Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi. Güçlü yarınlar için güçlü kızlar yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Beren Kartoğlu, “Ben bir kız çocuğuyum ve gelecek benim elimde” dedi.

Genel 11.10.2021, 10:23
Beren Kartoğlu yüreklere dokundu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kızı Beren Kartoğlu, Dünya Kız Çocukları Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi. Güçlü yarınlar için güçlü kızlar yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Beren Kartoğlu, “Ben bir kız çocuğuyum ve gelecek benim elimde” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kızı Beren Kartoğlu, Dünya Kız Çocukları Günü’nde farkındalık oluşturan bir videoya imza attı. Dünya genelinde kız çocuklarına yönelik uygulanan baskı ve ötekileştirmeyi dile getiren Kartoğlu’nun videosu izleyenleri duygulandırdı.

“Güçlü yarınlar için, güçlü kızlar yetiştirilmeli”

Loş bir abajur ışığının aydınlattığı odada başlayan videoda Beren Kartoğlu, Dünya Kız Çocukları Günü için kaleme aldığı şiiri okudu. Kartoğlu şiirinde şu ifadelere yer verdi; “Bir çocuğun düşlerinde kaybolmamalı geleceğimiz. İnşa etmeli yarınları, yakınları. Yaşamanın aşılmaz büyüklüğü binmeden omuzlarımıza. Turna misali her kanat çırpışımız ilham vermeli. Güçlü yarınlar için güçlü kızlar yetiştirmeli..”

“Ben bir kız çocuğuyum ve gelecek benim elimde”

Yüreklere dokunan Beren Kartoğlu, “Dünya üzerinde benim kadar şanslı olmayan insani haklarından mahrum bırakılmış, ötelenmiş, değersiz kılınmış birçok kız çocuğu var. Hem inancımıza hem de gelenek ve göreneklerimize aykırı olan bu durumun farkındalığını arttırmak adına toplumu aydınlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kız çocuğuyum ve gelecek benim elimde” ifadelerini kullandı.

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