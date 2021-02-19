Belediyelere ‘sokak hayvanı’ kıskacı

Soğuk havalarda şehir merkezlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturabilecek sokak hayvanlarının saldırısı sonucunda mağdur olan kişilerin haklarını nasıl arayacakları konusunda bilgiler veren Avukat Emir Akpınar, “Sokak hayvanları için gerekli tedbirin alınmaması hizmet kusuru sayılabilir” dedi.

Hayvanların gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Sokak hayvanlarının, bilhassa sokak köpeklerinin saldırısı neticesinde yaralanan ya da maddi veya manevi zarara uğrayan kimsenin bu zararını gidermek adına hangi haklara sahip olduğu sorusu toplum nezdinde soru işaretlerine yol açmaktadır. Bu noktada özellikle başıboş sokak köpeklerinin müşahede altında tutulmuyor olmasının veya başka ihtiyaçlarının giderilmiyor olmasının hizmet kusuru teşkil edip etmeyeceği hususu özellikle irdelenmelidir. İdare tarafından kamu gücü kullanılarak sunulan hizmetlerin geç, kötü işliyor olması ya da hiç işlemiyor olması hizmet kusuru olarak nitelendirilmektedir. Burada idare olarak kastettiğimiz de belediyelerdir” dedi.

Akpınar, anayasada belirtilen madde ile belediyelerin tazminat ödemesine hükmedilmesi kararının da çıkabileceğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun sonucu olarak, kamu otoritesini kullanan ilgili belediye sokak köpekleri için bir takım tedbirler almak mükellefiyetindedir. İnsanlar için tehlike arz edebilecek hayvanların bilatedbir vaziyetinde sokağa salıverilmesi ve gerekli önlemlerin alınmaması hizmet kusuru teşkil edebilir. Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. maddesinde belediyenin vazifelerinden biri de meskun bulunan kişilerin müşterek ihtiyaçlarının giderilmesidir. Keza anayasa madde 125/7’de idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür şeklindedir. Bunun sonucu olarak, kendisinden bekleneni yapmayan belediyenin meskul hukuki düzenlemeler mucibince davalı konumuna gelmesi, hatta aleyhine maddi veya manevi tazminata hükmedilmesi durumu da ortaya çıkabilir.”