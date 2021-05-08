BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İsrail’i kınadı

Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Artık Müslümanların uyanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, İstanbul’daki bir ziyaretinin ardından Ankara’ya dönerken, TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki bir dinlenme tesisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulunan Destici, İsrail’i kınadı. Mescid’i Aksa’da Müslümanların kutsallarının silinmeye çalışıldığını söyleyen Destici, Müslümanları birlik olmaya çağırdı.

“Kudüs’teki Müslüman yerleşim yerlerine bu saldırıları kasıtlı ve sistematik olarak gerçekleştiriyorlar”

İsrail’in yaptığı saldırıları sistematik bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Desteci, İsrail ile işbirliği içerisinde olan İslam ülkelerini de kınayarak, “Doğu Türkistan’dan Filistin’e, Kırım’dan Myanmar’a, Türkmeneli’nden Balkanlar’a, Yemen’e kadar maalesef soydaşlarımız ve dindarlarımız kan gözyaşı ve ölüm içerisinde. Çin’de zulmünü sürdürüyor. Myanmar’da zulmünü sürdürüyor, İsrail’de Filistin’de zulmünü sürdürüyor. Bütün bu zalimleri öncelikle lanetliyorum. İsrail bütün bu işgallerine devam ederken başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Birlikleri olmak üzere pek çok Müslüman Arap devleti İsrail ile işbirliğini sürdürüyor, hatta bir güç birliğine gittiklerini görüyoruz. Bunları da kınıyoruz. Bunlar da İsrail’i cesaretlendiriyorlar ve İsrail’e bu anlamda güç veriyorlar. Tabii, İsrail terörist bir devlet, Siyonist bir devlet. Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’teki Müslüman yerleşim yerlerine bu saldırıları da kasıtlı ve sistematik olarak gerçekleştiriyorlar” dedi.

“Müslümanların kutsallarını yok etmeye ve orada İslam’ın izlerini silmeye çalışıyorlar”

2015 yılında Kudüs’e gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı eziyetlere şahit olduklarını belirten Destici, “’Biz istemediğimiz zaman burada ibadet bile edemezsiniz’ diyerek koku salıp, şiddet uyguluyorlar. Masumca ibadet insanların üstüne saldırıyorlar. Daha dan önemlisi Müslümanların kutsallarını yok etmeye ve orada İslam’ın izlerini silmeye çalışıyorlar. Bugün yaptıkları hem Mescid-i Aksa’ya hem Müslümanlara yaptıkları saldırıları şiddetle kınıyorum. Orada saldırıya uğrayan ve yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

“Artık Müslümanların ayaklanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım”

Müslümanların yapılan saldırılara karşı ayaklanması gerektiğini ifade eden Destici, “İslam dünyasına geçmiş olsun diyorum. Artık Müslümanların uyanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım. Arap birliğinde bulunan Müslüman ülkelerin yöneticileri maalesef kukla, emperyalistlerin kuklası, ABD’nin kuklası. Onlar kukla olmaya devam ettikçe Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve oraya elçiliğini dikti, onları takip eden ülkeler oldu. Bu cesareti veren maalesef, sözde İslam İşbirliğinin ve Arap Birliğinin önemli ülkeleri. Artık bunları terk etmeleri lazım, Müslümanların da bunları görmesi lazım. İnanarak söylüyorum. Hem Kudüs’ün hem Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü, Mescid-i Haram’ın özgürlüğü yakındır. İnşallah Allah’ın inayeti ile bu gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.