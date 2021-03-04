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Bayrampaşa’da esnafa kademeli normalleşme denetimi yapıldı

İstanbul Bayrampaşa’da kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte denetimlere de hız verildi. Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in katıldığı denetimlerde esnafa esnafına korona virüs uyarıları yapıldı.

Genel 04.03.2021, 13:02
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Bayrampaşa’da esnafa kademeli normalleşme denetimi yapıldı

İstanbul Bayrampaşa’da kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte denetimlere de hız verildi. Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in katıldığı denetimlerde esnafa esnafına korona virüs uyarıları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısındaki açıklamalarından kademeli normalleşme süreci tüm Türkiye’de başladı. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte korona virüs denetimlerine de hız verildi. Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ilçede esnaf denetimine katıldı. Genel olarak kurallara uyulduğu görülen esnafa virüsle mücadele kapsamında uyarılar yapıldı.

“Türkiye’de bu işin başarılı olacağı kanaatindeyim”

Denetimde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Şu anda geldiğimiz gün itibariyle vatandaşlarımızın duyarlı olduklarını gördük. Bu esnek çalışmayı özlemişler. Gördüğünüz gibi her taraf açıldı. İnsanlar berberleri, kahvehaneleri, çay ocaklarını, lokanta ve kafeleri doldurdu. İnşallah bundan sonra da tedbirlerimiz ve uyarılarımızla, sosyal mesafe, maske ve hijyenik şartlara vatandaşımız uyduğu andan itibaren umuyorum ki bu virüsü ülkemizden kovacağız. Bunula ilgili sayın kaymakamımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Zaten biz sık sık arazideyiz. Bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah ben bundan sonra da Türkiye’de bu işin başarılı olacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili sayın cumhurbaşkanımıza ve içişleri bakanımıza huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum” şeklinde konuştu.

“Bayrampaşa olarak mavi renk olmak istiyoruz”

Korona virüsle mücadelede yeni bir döneme girildiğini söyleyen Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ise, “Bu dönem içerisinde de renkler ön plana çıktı. Biz de İstanbul Bayrampaşa olarak mavi renk olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız da bunu istiyorlar. Bunun için hep beraber gayret göstermemiz lazım. Bu gün İçişleri Başkanlığımız talimatları doğrultusunda ‘dinamik denetim’ sürecini başlattık ve bundan sonraki her gün sayın başkanımızla ve personelimizle birlikte sahada olacağız” dedi.
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