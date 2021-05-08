Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle en sakin günlerini geçiren tarihi çarşılarda bayram tezgahları kuşlara kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda, 29 Nisan tarihinde başlayan ve Ramazan Bayramını kapsayan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Kapanma ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından belirli saatlerde muaf olan kuruyemişçiler, en sakin günlerini geçiriyor. Tarihi çarşılar bölgesinde her yıl yoğunluğun yaşandığı caddelerde şeker ve kuruyemiş tezgahları kuşlara kaldı. Kuşların uçuştuğu tezgahlarda esnaf zamanı Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor. Havadan da görüntülenen kentte sessizliğin hakim olduğun görüldü.

“Eskiden yoğunluktan nefes alamazdık”

Kuruyemişçi Hüseyin Korkmaz, “Burası Şanlıurfa’nın kalbidir. En işlek caddelerinden biridir. Turistik caddelerinden biri olan Akarbaşı Balıklıgöl Caddesidir. Biz bu caddenin böylesine sakin olmasına alışkın değiliz. Korona virüs nedeniyle kurallara uymak zorundayız. Elimizden bir şey gelmiyor. Sağlık için böyle sakin hale geldiğini biliyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da kurallara uyar ve önümüzdeki günlerde daha güzel hep beraber yine bir arada oluruz. Biz de burada müşteri olmadığı için çok sıkılıyoruz. Gelip giden olmadığı için kuşlar tezgahlara konup kuruyemiş yiyor. Böyle bir durumdayız. Daha önceleri bir çay bile içemediğimiz, dinlenmeye fırsat bulamadığımız bu caddede, şu anda tezgahların üzerinde kuşlar uçuşuyor. İnşallah bu zor günleri geride bırakırız. Bizde eski günlerimize geri döneriz” dedi.

Kuruyemişçi Müslüm Hatipoğlu ise “Bu yıl çok şaşkınız. İlk kez bu kadar sakin bir Ramazan geçiriyoruz. Diğer bayram zamanlarında burada taşı yere atsanız, kalabalıktan dolayı taş yere düşmez. Ramazan ayındayız, susamıyoruz. Susamak için uğraşıyoruz, susamıyoruz. Zaman geçirmek için ya telefonla oynuyoruz, ya da Kuran-ı Kerim okuyoruz. Keşke biraz yoğunluk olsaydı da bir şeylerle uğraşsaydık” şeklinde konuştu.

Kısıtlamadan muaf bazı vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde bayram alışverişi yaptığı görüldü. Öte yandan, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00’te tamamlanması bekleniyor.