Batman’da teröristlerce 28 yıl önce annesinin kucağında şehit edilen 5 aylık bebek anıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde 28 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının köy baskını esnasında sivilleri hedef almasıyla annesi ile birlikte şehit edilen 5 aylık Maşallah bebek, ilçedeki şehit yakınları tarafından baba evinde anıldı.

Sason Orta Mahalle’de bir araya gelen şehit yakınları, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Ziyarette şehit eşi ve şehit bebek babası Ali Tiryaki’ye Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye eden Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik yaptığı açıklamada, "Gara bölgesinde şehit edilen vatandaşlarımızı şehit eden, bu PKK katil örgütü, 28 yıl önce Ali kardeşimizin 6 aylık bebeğini ve annesini şehit etmiştir. Bu katil örgütü kınamayanlar, bu örgütün zalim yüzünü göremeyenlerin kör olması lazım. Gerçekten bu terör örgütü zalimdir. Onları destekleyenler de zalimdir. Onları şirin göstermeye çalışanlar da en az onlar kadar zalim ve bu bebeklerin kanında da elleri ve parmakları vardır. Gara’da şehit olan vatandaşlarımızı şehit edenleri masum gösterip suçu Cumhurbaşkanımıza atmaya çalışanların sadece Cumhurbaşkanımızı değil, bizleri şehit yakınları ve gazilerimizi de üzdüğünü bilmelerini istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.