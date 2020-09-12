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Başkent’te zincirleme kaza :4 yaralı

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANIRKEN, ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Genel 12.09.2020, 02:41
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Başkent’te zincirleme kaza :4 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza; Ankara’nın Sincan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.A idaresindeki 06 DJ 0664 plakalı otomobil Sincan istikametine seyir halindeyken fren mesafesini ayarlayamayınca kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobilde bulunan O.Ç., H.S., E.T., G.Ç. ve C.Ç hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Trafik polisleri kazanın bulunduğu bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Oluşan yoğun trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

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