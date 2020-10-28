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Başkent’te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
ANKARA’DA VATANDAŞLAR MEVLİT KANDİLİ DOLAYISIYLA KENTTEKİ CAMİLERDE NAMAZ KILIP DUA ETTİ.
Genel 28.10.2020, 21:02
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Ankara’da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde namaz kılıp dua etti.
Akşam namazının ardından Hacı Bayram-ı Veli ve Melike Hatun Camii’nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını avluda kıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yaptı.
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