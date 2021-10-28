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Başkent Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı

Başkent Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Genel 28.10.2021, 17:05
Başkent Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, törendeki konuşmasına Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde Ankara'nın kalbinde yapımını tamamladıkları millet bahçesinin ülke, millet, gelecek nesiller ve başkent için hayırlı uğurlu olması dilekleriyle başladı.

Millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ve millete çizdiği vizyonun en güzel neticelerinden biri olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Hazreti Mevlana 'Gece neye gebeyse, gündüz onu doğurur' diyor. Bizim için sizin liderliğinizde uyandığımız her sabah, yeni bir başlangıca, yeni bir heyecana, yeni bir işe uyanmak demektir. İşte muhteşem eseriniz, işte milletimize armağan ettiğiniz muazzam güzellik. 700 bin metrekare büyüklüğündeki bu bahçemiz, millete ait olanın yine millete sunulmasıdır. Zatı devletlerinizin, milletimize olan sevdasının en kıymetli nişanesidir. Geniş yeşil alanları ve ağaçları, konser salonundan müzeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, konferans salonlarından millet kıraathanesine kadar zengin imkanlara sahip millet bahçemizi teşriflerinizle, başkentli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

"Cennet vatanımızı yemyeşil hale getirene kadar usanmadan çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mekanlar taştan, topraktan ibaret değildir, her mekanın bir ruhu vardır." sözlerini anımsatan Kurum, millet bahçesinin bulunduğu alanın dört bir yanının tarihe şahitlik ettiğini, yedi düvele karşı milli birlik ve beraberlik ile kardeşliğin ispatlandığı yer olduğunu vurguladı.

Kurum, millet bahçelerinin adını milletten aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Milletimiz de bahçelerimizi sahiplenmiştir. İnşallah biz de millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla, iklim dostu dönüşüm projelerimizle cennet vatanımızı yemyeşil hale getirene kadar durmadan, usanmadan çalışacağız. Çevrecilik adına yakıp yıkanların, sorumluluğu altındaki şehirlerde bir çöpü bile kaldıramayanların, ülkenin hayrına tek bir adım bile atmaktan imtina edenlerin karşısına diktiğimiz milyonlarca ağaçla, çiçekle, binlerce tesisle, eserle, 81 vilayetimizin tamamında yaptığımız yüzlerce millet bahçesiyle çıkmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, projede gece gündüz demeden çalışan TOKİ Başkanlığına, mimar, mühendis ve işçiler ile yüklenici firmaya teşekkürlerini iletti.

"Kentlerimizi doğayla buluşturuyor, şehirlerimize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde bugün Ankara'da millet bahçesi, yarın İstanbul'da yapımı TOKİ tarafından tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Ankaramızın sahip olduğu tarihi, kültürel ve mimari değerleri yarınlara taşımak için başlattığımız imar ve inşa faaliyetleri ile kentsel dönüşümden sosyal konutlara, kamu binalarından millet bahçelerine kadar birçok projeyi hayata geçirdik." diyen Bulut, 5 milyon vatandaşa yuva kuran TOKİ'nin sosyal konut üretiminde Ankara dahil 81 il ve ilçelerde yatay mimari anlayışından ödün vermeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Millet bahçeleri projesinin son yıllarda şehircilik adına atılmış en önemli adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Bulut, "Bu projelerle kentlerimizi doğayla buluşturuyor, şehirlerimize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Ankara il genelinde yeşil alan miktarını artırmak için inşa edilen 21 millet bahçesinin 14'ünü TOKİ olarak gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Millet Bahçesi'nin yüzde 94'ünün yeşil ve açık alan olarak tanzim edildiğini ve 83 ayrı türden oluşan 10 bin 133 nitelikli ağaç ve bitki türleri ile zenginleştirildiğini kaydeden Bulut, "İnşa ettiğimiz her millet bahçesi, bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katarken aynı zamanda bir cazibe alanı haline gelmekte, şehirlerimize büyük bir değer ve zenginlik katmaktadır." diye konuştu.

Bulut, Başkent Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

#türkiye
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