Başkan Dündar’dan yeni yıl mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Başkan Dündar, yeni yıl mesajında; “2020 yılı, ne yazık ki bütün dünya için yakın tarihte eşine az rastlanır bir yıl oldu. Depremler, ekonomik krizler, yetmezmiş gibi sosyal ve ekonomik hayatımızda büyük zorluklar ve belirsizliklere sebebiyet veren korona salgını ile mücadele etmek zorunda kaldık. Osmangazi Belediyesi olarak 13 Mart tarihinden itibaren ilaçlama, temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başlattık. Halkımızın sağlığını korumak için maske, mesafe ve temizlik denetimlerimizi en üst seviyeye çıkardık. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımız, gündelik ücretle geçinen çalışanlarımız ile yalnız yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalıları olanlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımlarla destek olduk. Öğrencilerimize kırtasiye, tablet ve internet desteği sağladık. İhtiyaç duyulan tüm tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2021 yılının başta ülkemiz ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyaya güzellikler getirmesini temenni ederek, “Geride bıraktığımız yıl bir yandan korona salgını ile mücadele ederken diğer yandan da aydınlık yarınlar için, Osmangazi’mize değer katacak projelerimizi tamamlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Çünkü, Osmangazi değişiyor, gelişiyor ve hayat daha da güzelleşiyor. Gelecek nesillere büyük ve değerli bir miras bırakmak için tıpkı atalarımız gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Millet ve memleket sevdası ile huzur dolu ve modern bir şehir inşa ediyoruz. Sevgili Osmangazililer, bu zor dönemin en büyük güvencesi ve gücü yine birlik ve beraberliğimiz olacak. Elele verip bu zorluğunda üstesinden geleceğiz. Evet, aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki biraz daha sabırlı ve dikkatli olalım. Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır. 2021 yılının hepimize sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.