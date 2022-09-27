Başkan Arısoy’dan Batı Trakya ziyareti

Yunanistan’ın İskeçe ve Gümülcine şehirlerine ziyaretlerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, burada yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya gelerek, Zeytinburnu’nda ikamet eden Batı Trakyalı hemşehrilerinin selamını iletti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Batı Trakyalı soydaşlarla bir araya geldi. Yunanistan’ın İskeçe ve Gümülcine şehirlerine ziyarette bulunan Başkan Arısoy’a Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Meclis Üyesi Hakan Güler, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Şube Başkanı Fatih Hacıbedel, Batı Trakya Camii Vakfı Başkanı Hasan Şahin, Batı Trakya Spor Kulübü Başkanı Mehmet Gençoğlu da eşlik etti. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Batı Trakyalı vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Arısoy, iki günlük ziyareti boyunca, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Azınlıkları Kültür ve Eğitim Şirketi Başkanı Sedat Hasan, Genel Müdür Pervin Hayrullah ve Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet’in kurucusu olduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu’nu ziyaret etti.

“Kardeşlerimizin yanındayız”

Başkan Arısoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, “Birlik ve beraberliğini koruyan, dinine, diline, varlığına, kültürüne sahip çıkan Batı Trakyalı soydaşlarımızla hasret gideriyoruz. Her daim onların yanındayız, destekçisiyiz, kardeşiz biz” ifadelerine yer verdi.