Başdenetçi Malkoç: "Her alanda dünyanın en iyisi olmak zorundayız"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacağız ve 100’üncü yılda her alanda dünyanın en iyisi olmak zorundayız” dedi.

"Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliğine katılmak için Kahramanmaraş’a gelen Şeref Malkoç, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklama yapan Malkoç, “İnsanımıza bütün kamu kurumlarımızın sunduğu hizmetlerden memnun olmayan veyahut haksızlığa uğrayan insanımız vatandaşımız varsa, mahkemeye gitmeden mahkemesiz dostane çözüm sunan bir kurumdur” diye konuştu.

Türk milletinin en iyi hizmete layık olduğunu ifade eden Malkoç, şunları kaydetti:

“Biz tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimizi ispatlamış, hukuku üstün tutan bir millettir. İşte bu millete yapılacak hizmetin en iyisi, en kalitelisi olması için çaba gösteren kurumlardan biriyiz. Halkın derdini dinleyen, sıkıntısına çaba bulmaya çalışan kurumlardan biriyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacağız. Bu anlamda 100’üncü yılda, her alanda dünyanın en iyisi olmak zorundayız. Sağlık, eğitim, ulaşım alanları gibi her alanda. Bizim mühendislerimiz nasıl en iyi araç gereçlerini yapmaya başladılarsa, bizim belediye başkanlarımız, bizim öğretmenlerimiz dünyanın en iyisi olmak zorunda. Bizim üniversitelerimiz dünyanın en iyileriyle yarışmak zorunda. Bizim valilerimiz Londra, Paris, New York, Tokyo belediye başkanlarıyla yarışmak zorunda.”