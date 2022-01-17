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Başakşehir’de inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri’nin tanıtımı yapıldı

Başakşehir’de yeni bir sosyal konut projesi daha hayata geçiriliyor. Başakşehir Belediyesi güvencesiyle inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi’ne komşu olacak.

Genel 17.01.2022, 13:01
Başakşehir’de inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri’nin tanıtımı yapıldı

Başakşehir’de yeni bir sosyal konut projesi daha hayata geçiriliyor. Başakşehir Belediyesi güvencesiyle inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi’ne komşu olacak.

Başakşehir Belediyesi ve Famir Yapı işbirliği ile Kayabaşı Mahallesi’nde inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, düzenlenen programla tanıtıldı. Başakşehir Belediyesi güvencesiyle inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi’ne komşu olacak. Yeni projenin tanıtım programında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesinin İstanbul’da en fazla konut üreten belediye olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm projesinin lokasyon olarak da güzel bir yerde olduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Projemizin lansmanını yaptık. Kentsel dönüşümle birlikte sosyal belediyeciliğin vermiş olduğu görevi de bir ilke edinerek projemizin lansmanını yapmış olduk. Şu gururu yaşıyoruz. Başakşehir Belediyesi İstanbul’da en fazla konut üreten belediyedir. Gelir paylaşım projeleri bir yandan devam ederken sosyal projelerle birlikte de şu anda hızımız yeni mahallelerimizle birlikte artacak. Yeni müjdeleri de sizin aracılığınızla duyuracağız. Şahintepe, Ziya Gökalp mahallelerimizde de yılın ilk altı ay içerisinde yeni projelerimiz olacak ve onları da duyuracağız. Konutla ilgili tüm bilgileri ve başvuruları kayasehircamsakura.com’dan başvuru yapabilirler. Sitemizi ziyaret etsinler. Lokasyon olarak çok güzel bir yer bu bahsettiğimiz konut projesi Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne bir kaç dakika uzaklıkta. Önünde Kayapark’ın devamı var. Yeşil bir alan. Mottomuz da o yüzden yemyeşil alan olarak kullandık. Kentsel dönüşüm projesi sosyal proje ama gerçekten lokasyon olarak muhteşem bir yer" şeklinde konuştu.

"Köprüden önce son çıkış"

Proje Müdürü Serkan Başer, projenin ön plana çıkmasının sebebini fiyatları olduğunu söyledi. Başakşehir için "Köprüden önce son çıkış" ifadelerini kullanan Proje Müdürü Serkan Başer, şunları kaydetti:

"Projenin en ön plana çıkan tarafı fiyatlarıdır. Projemiz Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne 3 dakikalık uzaklıkta. Hemen diğer tarafında olimpiyat stadının bulunduğu yürüme mesafesinde. Metro hatlarının bulunduğu bir de hemen projemizin önünden geçen vadi de Millet Bahçesi var. Projemizin fiyatları 2+1 daire olarak ele alırsak şu anda 575 bin liradan başlıyor. 3+1 daire fiyatları ise 750-800 bin liradan başlıyor. Şu anda kuradaki satışa çıkacak olan ilk etaptaki dairelerimiz maksimum 900 küsur bin lira. Şu anda bu fiyatlara buradan daire almak imkansız. Biz şu anda bölgenin yarı fiyatına bu da tabi Başakşehir Belediyesinin özel bir gayreti var. Yarı fiyatına sarışa çıkarıyoruz. Ben şöyle söylüyorum köprüden önceki son çıkış gibi Başakşehir için. Ben bu projeye taleplerin yüksek olacağını düşünüyorum."

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