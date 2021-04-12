banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Bartın’da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın ırmağında su seviyesini yükseltti. Irmağın bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Genel 12.04.2021, 12:48
4
Bartın’da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın ırmağında su seviyesini yükseltti. Irmağın bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Bartın’da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol ile aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Sular Yalı mevkisindeki tarihi iskeleye kadar yükselirken, bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.

Su seviyesinin yükselmesinin ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Topalali-Afrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprü de sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık