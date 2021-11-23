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Balıkesir en çok artış yaşanan 4’üncü il oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre haftalık vaka sayılarında Balıkesir, yüz binde 461,35 oranıyla en çok artış yaşanan iller arasında 4. sırada yerini aldı.

Genel 23.11.2021, 15:23
Balıkesir en çok artış yaşanan 4’üncü il oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre haftalık vaka sayılarında Balıkesir, yüz binde 461,35 oranıyla en çok artış yaşanan iller arasında 4. sırada yerini aldı.

Balıkesir’de korona virüs vakalarında yaşanan artışlar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ‘illere göre haftalık vaka sayısı’ tablosunda Balıkesir’de yaşanan artışların devam ettiği görülüyor. 461,35 vaka oranına ulaşan Balıkesir’de kentin yoğun yerlerinde maske ve mesafe kurallarına özen göstermeden gezen vatandaşlar vakaların artışına sebep oluyor. Yetkililerin sık sık dile getirdiği maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısına vatandaşlar duyarsız kalıyor. Balıkesir’de artan bu vaka sayılarının en büyük sebeplerinden birisinin de maske takmamak olduğunu vurgulayan Sevilay Şevk, “Vakaların artması çok normal. Çarşıda gezerken insanlara baktığınızda kaç kişide maske görüyorsunuz? Balıkesir’de maske çok az takılıyor. Ben elimden geldiğince takmaya özen gösteriyorum. Çünkü benim bir bebeğim var. Onun için dikkat etmek zorundayım. Sosyal medyada falan birçok yerde görüyoruz. Partiler düzenleniyor ve insanlar bu partilere gidiyorlar. Korona virüse partilerde ne kadar dikkat ediliyor olabilir? Hiç dikkat edilmiyor. Ben paylaşımları görüyorum, insanlar korona virüse hiç dikkat etmiyor. İnsanların alnında yazmıyor korona virüs olduğu. Bilemezsiniz ki kimde olup olmadığını. Bu maske takmamak virüsün en çok artma nedenlerinden biri bana göre. İkincisi ise aşıları insanlar hiç önemsemiyor. Aşılar geldi, her şey değişecek dendi. Ama insanların birçoğu hala aşı olmuyor. Vatandaşlar aşı olmak istemediklerini söylüyorlar. Ben aşımı oldum ama bunun sorumluluğunu ben de çekiyorum. Onun dışında sosyal mesafeye de hiç dikkat edilmiyor. İlerleyen zamanlarda kapanmalar gelir de bu durum düzelir mi onu da bilmiyorum. Şu anda hastaneye yatış oranlarında aşısız vatandaşların daha çok olduğu söyleniyor. Bence biraz ona da dikkat etmek gerekiyor. Aşı olmayan insanlar biraz ona da özen göstermeli diye düşünüyorum” dedi.

Kafeterya sahibi Sebahattin Şevk ise korona virüse karşı korunmanın tek çözümü olarak bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini ifade etti. İşletmesinde korona virüse karşı aldığı önlemlerden bahseden Sebahattin Şevk, “İnsanlar muhtemelen korona virüse pek dikkat etmiyor. Bizim insanlarımız sağlıklı da beslenemiyor. Çoğu vatandaşımıza aşı yapıldı. Ama yine de güzel bir sonuç alamadık. Korona virüs bence artık bizim arkadaşımız gibi oldu. Grip nasıl sıkıntısız bir şekilde geçiriliyorsa bu korona virüs de aynı şekilde olacak. Korona virüse karşı vücudun direnebilmesi için dirençli olması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Aşılama bence çözüm değil. Biz şu an işyerimizde çalışırken sürekli sıcak su kullandığımız için korona virüs ve benzeri bakteriler ölüyor. Onun dışında dükkanımızda karton ürünleri kullanıyoruz. Bunlar da işimizi bir nebze daha güvenli yapmamızı sağlıyor” diye konuştu.

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