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Bakü’nün kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Azerbaycan ve Türk bayraklı geçit töreni

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 103. yıl dönümünde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Genel 15.09.2021, 11:29
Bakü’nün kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Azerbaycan ve Türk bayraklı geçit töreni

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 103. yıl dönümünde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Bakü’nün kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle başkent Bakü’nün merkezi caddelerinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrağı tutan askerler, Türk Şehitliği’nden başlayarak askeri orkestra eşliğinde marşlarla Bakü’nün caddelerini dolaştı. Geçit törenine Azerbaycanlıların ilgisi büyük oldu.

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Dağıstan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Azerbaycan’ı düşman işgalinden kurtarmak için görevlendirildi. Azerbaycan’ın çeşitli vilayetlerinde Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerine karşı verilen mücadelenin ardından 15 Eylül 1918’de Bakü işgalden kurtarıldı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü’nün kurtuluşu için verdiği mücadelede bin 142 şehit verdi.

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