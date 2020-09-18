Bakanın 40 dakikalık teneffüs sözüne Burdur’dan 81 il için ceviz ezmesi hediyesi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitim öğretimin ilk günündeki 40 dakikalık teneffüs sözü üzerine, "O kadar uzun bir teneffüs ceviz ezmesiz olmaz. Burdur’un ceviz ezmesi de bizden olsun" diyerek 80 ile ceviz ezmesi gönderdi.

Korona virüs sürecinde çocuklara moral vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" müjdesini vermişti Bakan Selçuk’un verdiği söz üzerine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "O kadar uzun bir teneffüs ceviz ezmesiz olmaz. Burdur’un ceviz ezmesi de bizden olsun" diyerek sosyal medyadaki kampanyaya destek vermişti. Hazırlık sınıfları ve 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olması sebebiyle Başkan Ercengiz, destek verdiği kampanya kapsamında 80 ile ceviz ezmesi gönderdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Sevgili öğrenciler geçtiğimiz aylarda pandemi nedeni ile maalesef okullarımız kapanmıştı. Bu yıl da okulumuzu istediğimiz zamanda, istediğimiz şekilde açamayacağız ancak 21 Eylül’de okula katılacak olan minik yavrularımız ve diğer gençlerimizin ilk ders zili çalacak. Sayın Bakanımızın 21 Eylül için verdiği sözün üzerinde bizde Burdur’dan bir söz vermiştik. 81 ilde Burdur Ceviz Ezmesi’ni dağıtıp tatlı bir eğitim yılını tatlı tatlı konuşarak ve güzelliklerle yaşayacağımızı ifade etmiştik. Bugün bu sözümüzün arkasında duruyoruz ve Burdur’un meşhur Ceviz Ezmesi’ni Tüm Türkiye’ye Burdur dışındaki 80 ilimize de göndererek Ceviz Ezmemizi sevgili gençlerimizi ve miniklerimizi tadarak, zihin açıklığı içerisinde derslerini başarılı bir şekilde takip etmelerini diliyoruz. Hepinize yeni öğretim yılında başarılar diliyoruz ve inşallah bu öğretim yılında pandemiyi bitirmiş yeni yılda hep birlikte zillerimizi çalarak gireceğimizi umut ediyoruz" dedi.