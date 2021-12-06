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Bakan Soylu’dan Van depremi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum durum bulunmadığını bildirdi.
Genel 06.12.2021, 01:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum durum bulunmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van’da, saat 00.46’da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem’in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.