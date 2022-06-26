Bakan Soylu: “Suriye’de toplamda 240 bin evi yapıp tamamlayacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib’de yapılan evlerin bu yılsonuna kadar tamamlanacağını belirterek, “Suriye’de toplamda 240 bin evi yapıp tamamlayacağız. Dönmeyi kabul ettikleri anda o evlerde yaşayacaklar. Belli bir süre yaşadıktan sonra o evler kendi evleri olacak. Biz İngiltere, Amerika, Hollanda değiliz. Biz 1960’a kadar insanları kategorize eden ve öldürmeyi kendine hak gören Belçika da değiliz. Gittiğimiz yeri sömürmek için değil ecdat yadigarını bırakmak için gideriz. Kimse endişe etmesin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 222 yeni aracın teslim törenine katıldı. Konak Meydanı’nda düzenlenen törene, kampanyaya katkı veren iş insanları da katılım gösterdi. Geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Güvenlik toplantısında Emniyet Müdürlüğü için araç alım kampanyası başlatma kararı aldıklarını ifade eden Bakan Soylu, “Ne kadar bağış toplanıp araç alınırsa bir o kadarını da biz o ile gönderiyoruz. Bağışçılar tarafından alınan 222 aracın İzmir’e teslim törenindeyiz. Yakın zamanda da 222 aracı da biz göndereceğiz Ankara’dan. Veren al alan elden üstündür. ‘Ağalık vermekle olur’ diye bir laf var. Taşın altına ne kadar elimizi koyarsak, o kadar bereket ve rahmet olur. İzmirli iş insanlarına, hayırseverlere katkılarından ve İzmir depreminde yaptıkları evler ve okullar için tekrar teşekkür ederim” dedi. Bu kampanyaya geçtiğimiz Kasım ayında başladıklarını ifade eden Soylu, “Yaklaşık 7 ayda 47 milyon 243 bin TL toplandı. 200 araç bugün teslim ediliyor, 22 aracın da siparişleri verildi. Son 2 yıldır yaşadığımız afetlerden sonra kampanyalar başlattık. Hiçbiri cevapsız kalmadı. Bu kampanyalar hem maddi hem de moral desteğidir” diye konuştu.

“Suriye’de toplamda 240 bin evi yapıp tamamlayacağız”

Ülke genelinde meydana gelen afetlerdeki zararları el birliği ile karşıladıklarını anlatan Soylu, “İdlib’de evler bu yıl sonu tamamlanacak. Suriye’de toplamda 240 bin evi yapıp tamamlayacağız. Dönmeyi kabul ettikleri anda o evlerde yaşayacaklar. Belli bir süre yaşadıktan sonra o evler kendi evleri olacak. Sanayi siteleri de yapıyoruz oralara. Biz İngiltere, Amerika, Hollanda değiliz. Biz 1960’a kadar insanları kategorize eden ve öldürmeyi kendine hak gören Belçika da değiliz. Gittiğimiz yeri sömürmek için değil ecdat yadigarını bırakmak için gideriz. Kimse endişe etmesin. İspanya’da dünkü tabloyu gördük. Üst üste dizilmişler sanki ölenler insan değil gibi. Kaçak göçmenler konusunda tüm alarmlarımız çalışıyor. Suriyeli göçmenlerle, kaçak göçmenleri karıştırmak yanlıştır. Kaçak göçmenleri yakalayıp insani olarak memleketlerine gönderiyoruz. 126 bin kaçak göçmen gönderdik yılbaşından beri. İngiltere, Ruanda’ya 1 tane bile göçmen gönderemedi. Bunların her biri bir operasyon, kolay işler değil” dedi.

“Bir taraftan yangınla uğraştık bir taraftan yalanla”

Marmaris’te meydana gelen orman yangınında da sahada olduklarının altını çizen Soylu, “Geçen yıl yaşadığımız yangınlar, Türkiye’nin en büyük yangınlarıydı. Zamanında müdahale edilmemiş olsa yine aynı sıkıntıyı yaşayabilirdik. 61 hava aracı müdahale etti. Karadan da, bir kaplumbağanın canını kurtarma amacıyla güçlü bir müdahale yapıldı. Sabaha kadar kimse uyumadı. Rüzgara, sıcağa karşı mücadele ettik. Kahramanca mücadeleyle 72 saatte söndürüldü. Riskli bir yangındı. Bir taraftan yangınla uğraştık bir taraftan yalanla. Böyle durumlarda, siyaseten de olsa ‘yardıma ihtiyaç var mı’ denir. Herkes her şey hakkında fikir ortaya koymaya çalışıyor. Ülkemize yönelik toplu düşmanlıklarla ilgili tek saf olmamız gerekiyor. Oradan siyaset üretmeye çalışırsan bu siyaset olmaktan çıkar” diye konuştu.

“İzmir’de suç oranı azaldı”

İzmir’le ilgili bir takım kararlar aldıklarının da altını çizen Soylu, “Yeni polis merkezleri yapacağız. Yeni ilçe emniyet müdürlüğü binaları yapılıyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne de Alsancak’ta yeni bir yerleşke yapılıyor. Bazı polis merkezlerimiz de restore ediliyor. İnşallah önümüzde yıl hepsi bitmiş olacak. İzmir’de 2016’da 9 bin 900 polis vardı. Şuanda 13 bin 550 polis var bekçilerle birlikte. İzmir’de tarihin en büyük emniyet gücü var. Bu konuda önemli bir süreci ortaya koyduk. Özellikle İzmir’de evden hırsızlık günde 21’den 7’ye düştü. Bunu daha çok düşürmeliyiz. Hırsızlıkta İzmir’de yüzde 30 azalış var. Kapkaçta yüzde 52.7’lik azalış var. Bugün İzmir polisi, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 280 bin sentetik hap Mersin’den İzmir’e gelirken yakalandı. Uyuşturucuyla Mücadele Günü olması nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

“Neymiş sınıra gidip mayın döşeyecekmiş”

Bazen sıkıntılı işlerle de uğraştıklarını belirten Soylu, “Milletvekili demeye ağzım varmıyor. Uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi, ‘Elime mayın alıp Hatay sınırına gideceğim’ diyor. Aklını kaybetmiş desem değil, meczup desem değil. Kimsenin aklına gelemeyecek işle Türkiye’de gündem olmak istiyorsan başka yöntemlerle gündeme gel. Irkçılık ortaya koyarak eline ne geçecek. Neymiş sınıra gidip mayın döşeyecekmiş. Biz sana müsaade eder miyiz? Akıllara zarar bir şey. Bu anlayışla bu düşünceyle yaklaşmanın akıl ağlığı meselesi olduğunu söylüyorum. Bu benim değil tıbbın alanı. Onlar gerekli çareyi ortaya koyacaklardır” diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirlilerin rahatı ve huzuru için bu araçların tedarik edilmesinin önemli olduğunu ifade ederken, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Emniyet Teşkilatı’nın tarihinin en güçlü dönemi yaşadığını söyledi.

İzmir’in suç oranı çok düşük bir olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bu nedenle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’ye teşekkür etti.

12 yeni nesil olay yeri inceleme aracı

Çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ifade eden İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, envantere katılan araçların içinde 12 adet yeni nesil olay yeri inceleme aracının da olduğunu ifade etti.

Konuşmaların arından Bakan Soylu ve bağışçılar, sembolik anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.

Soylu, törenin ardından İzmir Valiliğine geçerek Şeref Defterini imzaladı.