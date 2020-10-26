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Bakan Soylu övgüyle bahsetmişti
AFYONKARAHİSAR’DA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİĞİ “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” PROJESİ KAPSAMINDA 25 ANNE VE ANNE ADAYINA EĞİTİM VERİLDİ.
Genel 26.10.2020, 17:36
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Afyonkarahisar’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da sosyal medya hesabından övgüyle bahsettiği “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 25 anne ve anne adayına eğitim verildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar genelinde başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapmasında eğitimler verilmeye başlandı. Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nca “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Sinanpaşa Kadın Kültür Evi’nde tamamı anne ve anne adayı 25 katılımcıya ön-son test uygulanmak suretiyle eğitim verildi.
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