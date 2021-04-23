Bakan Selçuk ve çocuklar Mardin’de 23 Nisan’ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla bisiklete bindi, uçurtma uçurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mardin programının büyük bölümünü çocuklara ayırdı. 23 Nisan’ı bu yıl “Çocuklar mutlu olsun” diyerek kutladıklarını belirten Bakan Selçuk, mutluluğun bu dönemde çok daha fazla öne çıktığını vurguladı. Son bir yılda uzun bir zamanı evlerde geçiren çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için fiziksel etkinliklerin önemine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı bizim için son derece önemli. Bugün Mardin’de Cevat Altun Ortaokulu öğrencileriyle bisiklet şenliğindeyiz. Bisikletle fiziksel hareketliliğin önemine dikkat çekmek istedik. Böyle güneşli ve güzel bir günde evlatlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Bakan Selçuk ve öğrenciler, kırmızı Türk bayraklı balonlarla süslü bisikletleriyle Mardin’de kısa bir tur yaptı. Çocuklara bir de sürpriz yapan Selçuk, 23 Nisan hediyesi olarak tura katılanlara bisiklet verdi. Açık havadaki kutlamaların bir sonraki adresi, Mardin Artuklu Üniversitesi Stadyumu oldu. Selçuk ve çocuklar, kendi yaptıkları rengarenk uçurtmaları birlikte uçurdu. Güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrenciler, açık havada yapılan kutlamalardan memnundu.