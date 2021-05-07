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Bakan Pakdemirli kepenek giydi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.

Genel 07.05.2021, 15:16
Bakan Pakdemirli kepenek giydi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.

Bandırma’da faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurumun çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Milletvekillerinin de katıldığı toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli, Güney Marmara’da yetişen koyun ve keçi ırklarını yerinde gördü. Bakan Pakdemirli’ye burada çobanların giydiği kepenek giysisi giydirildi. Bakan Pakdemirli hatıra fotoğrafı çekiminin ardından müdürlükten ayrıldı.
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