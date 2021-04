Bakan Kurum: “Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında”

Ankara’nın Çankaya ilçesinde temelinde kayma olan ve yıkım çalışmaları devam eden binanın olduğu alanda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında” dedi.

Çankaya ilçesinde bulunan İleri Mahallesi’ndeki boş bir arazide yapılan inşaat çalışmaları sonucunda üst bölümde bulunan Açelya Apartmanının, istinat duvarının yıkılması sebebiyle temelinde kayma meydana gelmişti. Binanın tamamen boşaltılmasının ardından yıkım çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Yıkım çalışmalarını inceleyen ve bölgedeki diğer binaların analizlerini değerlendiren Bakan Kurum, “Dün gece itibariyle Çankaya İleri Mahalle’mizde kontrolsüz yapılan bir kazı sebebiyle hemen arkamızda bulunan Açelya Apartmanının temelinde istinat duvarının yıkılması sebebiyle tehlike meydana geldi. Hemen Valimiz koordinasyonunda ilgili tüm birimlerimiz olay yerine intikal ettiler. Kriz masası oluşturuldu. Kriz masası bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, bu taleplerin giderilmesi adına yapılması gereken tüm çalışmaları kriz masası koordinasyonunda yaptılar. Dün İçişleri Bakanımız da belediyelerimiz de burada olay yerinde gerekli incelemeleri yaptılar. Bakanımıza dün telefonla da istişare yaptık ve yapılması gereken çalışmaları burada el birliği içerisinde yürütüyoruz. Hocalarımız yine bizim bakanlığımızın hasar tespit ekibi yapmış olduğu çalışma çerçevesinde etrafındaki 21 binayı da riskli gördü ve 21 binada bulunan 900 vatandaşımızı devletimizin, belediyelerimizin misafirhanelerinde misafir ettik. Onların hiçbir şekilde mağdur olmamaları adına da süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“14 parselin olduğu 155 bağımsız bölüm risk altında”

Kontrollü bir şekilde yıkım çalışmalarına devam edildiğinin altını çizen Kurum, “Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde belediyemizle birlikte yıkım sürecini yönetiyoruz. Yıkım sürecinin bitmesini müteakip de etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz ve 11 binayı da dahil ederek toplamda 14 parselin olduğu 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Oluşturacağımız kriz masasında, vatandaşlarımıza taşınma yardımı, kira yardımı, eşya yardımı ve eşyasını alamayan vatandaşlarımız için yapılacak konutların imalatını da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığımız Kartal’da, Kağıthane’de, Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de nasıl yaptıysak Ankara’mızda, Çankaya’mızda, İleri Mahallemizde de TOKİ’miz hızlı bir şekilde inşaatları yapacak ve vatandaşlarımıza en iyi şartla teslim edecek süreci başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı hemşehrilerimizin yanındadır. Verilmesi gerek tüm destekleri verecektir. Sürece ilişkin hukuki tahkikat başlatılmıştır. Sorumlularıyla ilgili de her türlü cezai işlem yapılacaktır. Tekrar tüm Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

“Siz inşaat yaparken diğer vatandaşlara zarar veremezsiniz”

Hem savcılıkla hem de bakanlıkla birlikte hukuki incelemelerin devam ettiğine değinen Kurum, “Açelya Apartmanının kısmi hemen hemen yol kotuna arka taraftan da baktık. Yıkımı gerçekleştirildi bugün itibariyle artık yol kotu ve altına kontrollü bir şekilde binayı tutmamız gerekiyor ve o binayı o duruma getirdikten sonra aşağıdan belediyemiz o binayı bir topuk yaparak kontrol altına alacağız. Etraftaki binaları taşıma sürecine başlatacağız. Ancak bu yıkılma riski ve yıkımın diğer binalara zararı olmamasını ortadan kaldırmak zorundayız. Dikkatli yürütmek durumundayız. Bugün itibariyle o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz ve riskin kaldırılmasını müteakip aşağıdan topuk çalışmasını da yarın itibariyle tamamlarız. Öbür binaları da Salı günü itibariyle taşınma sürecini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. TOKİ başkanlığımız uygulama projelerine şu an çalışacaklar en geç bir ay içerisinde ihalesini yapacağız en kısa sürede de inşaatlarımızı da bitireceğiz. Hem savcılığımızca hem de bakanlığımızın teftiş kurulu başkanlığınca hukuki inceleme teknik inceleme yapılmaktadır. Burada kontrolsüz kazı sebebiyle ihmali olanlarla ilgili de her türlü cezai süreç yürütülecektir. Burada bir inşaat yaparken diğer inşaatları diğer vatandaşları can güvenliği riski altına atmadan çalışmak gerekiyor ve bu konuda gerek vatandaşımız gerekli uyarıları yapmışlar. Bu noktada varsa bir ihmal gereğine bakacağız. Ama şuan bir inceleme yapmadan sorumlusu şudur demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir inşaat kazısı esnasında tedbiri almak zorundasınız. Siz inşaat yaparken diğer vatandaşlara zarar veremezsiniz. Bu iki iki dörtse bu da böyle. Burada bir ihmal varsa da gereği hukuk nezdinde yapılacaktır. Toplam 11 bina dahil edilecek 155 hak sahibi vatandaşımız var” ifadelerini kullandı.