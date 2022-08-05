Bakan Kurum: “Göz bebeğimiz İstanbul’un yeşilliğine yeşillik katıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri’de yapımına başlanan Millet Bahçesi’nin ilk fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün göz bebeğimiz İstanbul’umuzun yeşiline yeşillik katıyoruz. Nisan sonu çalışmaları bitireceğiz ve büyük bir şenlikle de Silivri’de, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri’de yapımına başlanan Millet Bahçesi’nin ilk fidan dikim törenine katıldı. Törene Bakan Kurum’un yanı sıra bakan yardımcısı Fatma Varank, İstanbul AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çok sayıda vatandaş katıldı. Millet Bahçesi’nin ilk fidan dikimini Bakan Kurum gerçekleştirdi.

“Göz bebeğimiz İstanbul’un yeşilliğine yeşillik katıyoruz”

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz Millet Bahçesi diye tabir ediyoruz aslında bir yaşam merkezi, buluşma merkezi birlik merkezi olacak, hemen yanındaki Hükümet konağıyla, Kültür merkezi ve buradaki yeşil alanıyla Silivri’nin çehresini değiştirecek Millet Bahçesi’nin ilk fidanlarını inşallah birazdan hep birlikte dikeceğiz. Bugün göz bebeğimiz İstanbul’umuzun yeşiline yeşillik katıyoruz. Nisan sonu çalışmaları bitireceğiz ve büyük bir şenlikle de Silivri’de, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız, bir bahar şenliğini Silivri’de başlatacağız” dedi.

“İstanbulluların yürüme mesafesinde ulaşabileceği yeşil alanlar yapıyoruz”

İstanbulluların yürüme mesafesinde olabilecek yeşil alan yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Biz milletimizin değerleriyle, kültürüyle uğraşırken maalesef milletimizle hiçbir şekilde ilgisi olmayan sözde çevrecilerin, rant dediği İstanbul’umuzun en değerli en kıymetli bütün vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde ulaşabileceği, yeşil alanlar yapıyoruz ve onlar sahteliklerine devam edebilirler, sahte söylemlerine devam edebilirler. 46 Millet Bahçemizi de tamamladığımızda İstanbul’umuzda yaşayan her bir kardeşime ilave bir metre yeşil alan daha kazandırmış olacağız. Ne yazık ki bu Millet Bahçelerinin kıymetini hala bilmeyenler var ve İstanbullulara, aslında bir taraftan iklim değişikliği ile mücadele bir taraftan da oksijen deposu haline gelecek bu alanlara karşı çıkanlara, hala o bilindik hizmet siyasetini yapmayanlara, buraya Silivri’ye gelip şu çalışmalarımızı görmelerini tavsiye ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi çalışmalarını yaparken, gürültü çıkaranları hepimiz biliyoruz. İki ay önce şehri ihya edecek projeleri iptal etme törenleri yapanları da biliyoruz” diye konuştu.

“Son 20 yılda her şey değişti, CHP zihniyeti değişmedi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin en büyük en kapsamlı Sosyal Konut projesini de başlattık. İnşallah eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize bu projemizi müjdeleyecek ve 81 ilimizde olduğu gibi İstanbul’umuza da yeni 10 binlerce konut kazandıracağız. Vatandaşlarımız büyük bir heyecanla bu projemizi bekliyorlar. Şöyle bakın son 20 yıla göz gezdirdiğimizde yapılanlara baktığımızda, emin olun birçok şey değişti. Dünya değişti, diplomasi değişti, siyaset değişti, Türkiye büyüdü, güzelleşti ama bir tek şey değişmedi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin zihniyeti değişmedi. Yine aynı liyakatsizlik yine aynı ihmalkarlık yine aynı algı severlik yine aynı sosyal medya kurnazlıkları ve sosyal medya belediyeciliği. Bakıyorsunuz ki kıymetli kardeşlerim biri enkaza çevirdiği park üzerinden fragman yayınlıyor, şov yapıyor. Diğeri var olan projeleri bile maalesef bitiremiyor. Bir diğeri ise milletimize hakaret eder birde sözüm ona bize sahte çevrecilik taslıyor. Ama ne gariptir ki en çokta bunların sesi çıkıyor. Akşamdan sabaha sosyal medyada sürekli mekik okuyorlar. Sultan Fatih’in de buyurduğu gibi biz öyle bir milletiz ki bizim göçümüzün, azmimizin, eserlerimizin ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bunların şimdi yeni bir modası var, Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını millete sanki kendileri yapmış gibi göstermek ve Cumhur İttifakı’nın kalesi Silivri’den onlara diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan’ın fikirlerini, projelerini çalabilirsiniz ama asla ve asla bu aziz milletin Recep Tayyip Erdoğan’a olan aşkını, sevdasını ve inancını çalamazsınız“ şeklinde konuştu.