Bakan Kurum: “Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de 300 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Düzce’de 300 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı, hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.