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Bakan Karaismailoğlu: “Çamlıca Kulesi, Türk mühendislerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek”

Çamlıca Kulesi’ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kulede son rötuşların yapıldığını belirterek, Çamlıca Kulesi’nin Türk mühendislerinin ve Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edeceğini bildirdi.

Genel 20.02.2021, 15:21
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Bakan Karaismailoğlu: “Çamlıca Kulesi, Türk mühendislerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek”

Çamlıca Kulesi’ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kulede son rötuşların yapıldığını belirterek, Çamlıca Kulesi’nin Türk mühendislerinin ve Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi’ni ziyaret etti. Son hazırlıkların yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Çamlıca Kulesi’ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’un, Türkiye’nin çok önemli bir esere çok yakın bir zamanda sahip olacağının altını çizerek, "Bugün Çamlıca’dayız. Çok önemli bir esere daha sahip olacağız. İşlemler tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. Çamlıca Kulesi’nin hemen altındayız. Avrupa’nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek. Eylül ayı itibarıyla yüz radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. Yüz tane radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden bir tanesi” diye konuştu.

“İstanbul’u görüntü kirliliğinden kurtardık”

Çamlıca Kulesi’nin yüksekliğinin 369 metre olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, deniz kotundan yüksekliğinin ise 580 metre olduğunu dile getirdi. Çamlıca’nın Türkiye için gurur, dünya için örnek projelerden biri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızla, tüm dünyayla bu kuleyi buluşturacağız. Kulede seyir terasları, dinlenme katları var. Burası İstanbul’u tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği oluşturan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek; İstanbul’u görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk ve yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirmiş olduk” dedi.

“Yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler”

Çamlıca Kulesi’ni sık sık ziyaret ettiğini ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaları hızlandırdıklarını kaydederek, “Ortak akılla yürütülen çalışmalardan güzel işler çıkıyor, Çamlıca’da onlardan bir tanesi. Ülkemizin her bir noktasında binlerce şantiyemiz, binlerce eserimiz var. Buralarda çalışan yüzbinlerce arkadaşımız var. Hepsinin emeği var. Ekip olarak ülkemizin, milletimizin, vatanımızın geleceği için hep birlikte emek veriyoruz. Bizim yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yüzyılını planlıyoruz. İnşallah bu güzel projeleri bir bir bitirip, vatandaşımızla buluşturacağız. Bunun heyecanını, gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’a turizm açısından da önemli bir eser kazandırdık”

Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi’nin uzun bir süre yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkan çok değerli bir eser olduğunu anlatarak, “Uluslararası yapılan bir yarışma sonucu tasarımı belirlen bir proje bu. Teknolojik açısından, estetik bakımından çok önemli bir projedir. Güçlü ve kaliteli yayın yaparak radyoculuk sektörü de düzene konulmuş oldu. İstanbul’a turizm açısından da önemli bir eser kazandırdık. Seyir Terası’ndan İstanbul’un her bir yanı çok rahat görünebiliyor” dedi.

Çamlıca Kulesi’nin panoramik bir kule olduğunu belirten Karaismailoğlu, Topkapı Sarayı, Sultanahmet gibi İstanbul’un birçok önemli eserlerinin buradan görünebileceğini anlattı.
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