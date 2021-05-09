Bakan Gül’den Anneler Günü paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü dolayısıyla geçen ay kaybettiği annesine yazdığı şiiri paylaştı.

9 Nisan tarihinde annesi Saliha Gül hanımefendiyi kaybeden Gül, annesinin tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Gül’ün annesine yazdığı şiirde şu dizeler yer aldı: “Anne cennet serinliği yüzümde anne, her sesleniş bir tesbih anne, güneşi çocukların anneyle doğar güneş, sabah olmadı bugün annemi göremedim güneşi göremedim.”