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Bakan Gül’den Anneler Günü paylaşımı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü dolayısıyla geçen ay kaybettiği annesine yazdığı şiiri paylaştı.
Genel 09.05.2021, 23:37
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü dolayısıyla geçen ay kaybettiği annesine yazdığı şiiri paylaştı.
9 Nisan tarihinde annesi Saliha Gül hanımefendiyi kaybeden Gül, annesinin tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Gül’ün annesine yazdığı şiirde şu dizeler yer aldı: “Anne cennet serinliği yüzümde anne, her sesleniş bir tesbih anne, güneşi çocukların anneyle doğar güneş, sabah olmadı bugün annemi göremedim güneşi göremedim.”