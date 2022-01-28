banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Bakan Gül: “İnsanımızın mahrem alanını teminat altına almak en temel görevlerden biridir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Özellikle insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir” dedi.

Genel 28.01.2022, 11:55
Bakan Gül: “İnsanımızın mahrem alanını teminat altına almak en temel görevlerden biridir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Özellikle insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 28 Ocak Veri Koruma Günü münasebetiyle düzenlediği programa katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Gül, “Önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyeti insanımızın hakkını korumaktır. Tüm çalışmalarımızdaki politikalarımızdaki yol haritamız da insanı merkeze alan, insanı önceleyen bu yaklaşımlardır” diye konuştu.

Her bir vatandaşın görüşü, düşüncesi ne olursa olsun yaklaşımlarının değerli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Devletin görevi de bu hakları, değerleri korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede özellikle insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir” açıklamasında bulundu.

“İnternet özel hayata dair ifşaatın, faaliyet alanına dönüşmemelidir”

Bakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ’nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.

“Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez”

“Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz” diyen Bakan Gül, “Bu anlamda dijital kumpaslarla insanların hayatlarını tarumar eden, insanlara kumpas kuran bu FETÖ’cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu anlayışı uygulamanın da hiçbir zaman, hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünden de teyakkuzu ve hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir” şeklinde konuştu.

4’üncü Yargı Paketi ile iddianamelerde özel ve mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesinin yasaklandığını dile getiren Bakan Gül şunları söyledi:

“Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez, hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Soruşturmaları adeta dosyaları şüphelinin günlüğü gibi tutuyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular iddianame bahanesiyle ortalığa saçılıyordu.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11