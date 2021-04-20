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Bakan Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Burke’yi ve ABD Büyükelçisi Satterfield’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti.

Genel 20.04.2021, 17:56
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Bakan Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Burke’yi ve ABD Büyükelçisi Satterfield’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı” ifadelerine yer verilerek görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.
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