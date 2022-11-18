Bahçelievler’de Huzur Toplantısı yapıldı

Bahçelievler’de ilçenin huzur ve güvenliğine yönelik Huzur Toplantı yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçenin huzur ve güvenliği çerçevesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi. Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezinde gerçekleşen Huzur Toplantısı’na Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir, mahalle muhtarları, Siyasi Parti ve STK ile meslek temsilcileri katıldı.

Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe Bahçelievler’in İstanbul’da huzur açısından en iyi ilçelerden biri olduğu belirterek, “Bu sadece alınan emniyet tedbirleriyle olmuyor. Hem vatandaşımızın duyarlılığı hem ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın, STK’larımızın, siyasi partilerimizin, yerel yönetimlerimizin kurumlarımızın birbirleriyle olan uyumundan da kaynaklanıyor. Allah huzurumuzu daim etsin” dedi.

Kaymakam Boztepe, “İlçemiz için son derece verimli bir toplantı oldu. Hep toplantıya katılan tüm paydaşlara mevcut sorunlarla ilgili görüşlerini ortaya koymuş olmalarından ve çözüm önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kadar brifingi bu kadar kısa sürede alamazdım herhalde. Benim açımdan çok ciddi faydası oldu. Toplantının düzenlenmesi belediye başkanımıza, emniyet müdürümüze ve emniyet teşkilatımıza, çok kıymetli muhtarlarımıza, ilçe müdürlerimize, siyasi partilerimizin temsilcilerine, STK’larımızın yöneticilerine teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

Bahçelievler’in geçmiş yıllardan daha güvenli hale geldiğini söyleyen Emniyet Müdürü Hakan Demir’den sonra konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır “Bahçelievler’de komşularımızın huzuru için çok verimli bir toplantı oldu. İlçemizde alınan önlemleri, atacağımız adımları değerli kaymakamımız, emniyet müdürümüz, muhtarlarımız, STK’larımız ve siyasi parti temsilcilerimizle istişare ettik. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması açısından çok önemli bir toplantı oldu. Huzur toplantımıza katılan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Daha güvenli, daha huzurlu bir Bahçelievler için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.