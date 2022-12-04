Bahçelievler’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Bahçelievler Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle kutladı. Bu çerçevede empati etkinliği düzenlendi, engelli aileleri misafir edildi ve Engelsiz Yaşam Fuarı’nda stant açıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Bahçelievler Belediyesi tarafından planlanan bir dizi etkinlikle kutlandı. Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen empati etkinliğinde belediyenin özel gereksinimli bireyler için sürdürdüğü eğitimlere katılan engelliler katıldı. Programda masa tenisi, okçuluk ve basketbol branşlarında eğitim alan engelli sporcuların gösterileri ilgiyle izlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük ve öğrenciler katıldı.

“Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, programda yaptığı konuşmada, tüm engellilerin gününü kutlayarak, dezavantajlı gruplara yönelik saygı ve sevginin gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bugün Avrupa ülkelerine bakıldığında engellilerin yaşadığı problemlerin ortadan kaldırıldığını gördüklerini, Türkiye’nin de bu anlamda son yıllarda büyük mesafe kat ettiğini belirten Başkan Bahadır, “Engelli kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Amacımız, engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları hayata kazandırabilmektir. Bu konudaki çalışma ve adımlarımız artarak devam edecektir. Her günü engelliler günü bilerek empati yapmalıyız ve hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız” diye konuştu.

Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ise özel gereksinimli bireyler ve aileleri misafir edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da hazır bulunduğu yemekli etkinliğe Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Milli Takım oyuncusu İsmail Korkmaz da misafir olarak katıldı. Osman Korkmaz ve İsmail Korkmaz Dünya Şampiyonluğuna giden yolda yaşadıkları izlenimleri ailelerle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" EYAF EXPO 2022 kapılarını açtı. Dünyanın 6’ncı büyük fuarı olma özelliğine sahip olan, bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen fuara Bahçelievler Belediyesi de +1 Sempati Sosyal Tesisi konseptiyle katıldı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Sempati Sosyal Tesislerde çalışan down sendromlu gençler, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuardaki Bahçelievler Belediyesi standına gelen ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulundu. Stantta kurulan ekranda ayrıca Bahçelievler Belediyesince özel gereksinimli bireyler için sürdürdüğü çalışmalar sergilendi.

Pozitif atmosferi ve iletişim ağı ile katılımcılarına eşsiz bir fuar deneyimi sunan 19 ülkeden 171 firmanın katıldığı Engelsiz Yaşam Fuarı 1-4 Aralık tarihleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.