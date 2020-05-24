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Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmadı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ŞEHİT YAKINLARINI ŞEHİTLİĞE GETİRDİ

Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmadı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ŞEHİT YAKINLARINI ŞEHİTLİĞE GETİRDİ

24 Mayıs 2020 Pazar 12:51
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Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etmek isteyen şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliğe getirdi.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde İstanbul Valiliği’ne ve kaymakamlıklarına başvuran şehit yakınları ile aileleri Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi, 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında şehitliği ziyaret edecek olan şehit ailelerini evlerinden araçlarla alarak şehitliğe getirdi. Belediye ekiplerince şehitliğe getirilen 22 aile, şehitlerinin kabri başına gelerek dualar okudu. Şehitlerinin kabirleri başında dualar okuyan aileler, daha sonra görevliler tarafından evlerine götürüldü.

“Mehmetçik sağ olsun”

Oğlu Jandarma Komando Onbaşı Cengiz Sarıbaş’ın 10 yıl önce şehit olduğunu aktaran babası Talip Sarıbaş, “Annesi de vefat etti. Milletimiz sağ olsun. Devlet sağ olsun. Mehmetçik sağ olsun. Allah hepsine ömürler versin. Hepsinin gözünden öpüyorum” dedi.

“Her bayram ziyarete geliyorum”

Şehit oğlunun kabrinin Karabük’te bulunduğunu ifade eden anne Nebahat Dinçel, “Buraya ziyarete geldim. Çok iyi oldu. Oğlum 1994’te Diyarbakır’da şehit oldu. Her bayram birisi getirirse ziyarete geliyorum. Belediyeden aldılar, getirdiler. Allah razı olsun. Kurban Bayramı’nda oğlumun mezarına gittim. Bu sene gidemedim” ifadelerini kullandı.

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