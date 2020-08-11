Bağcılar’da ilçe protokolüyle birlikte korona virüs denetimi yapıldı

Bağcılar’da İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da olduğu geniş çaplı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tüm Türkiye’de denetimler sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bağcılar’da da genelge çerçevesinde Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın katıldığı geniş çaplı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Bağcılar’ın en kalabalık caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde yapılan denetimlerde cadde üstünde bulunan iş yerleri denetlendi. Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağırıcı tüm iş yerlerini tek tek gezerek eksiklikleri tespit edip uyarılarda bulundu. Denetimlere ayrıca Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki ve birim müdürleri de katıldı.

“Güzel bir noktaya geldiğini düşünüyorum”

Esnafların korona virüs ile ilgili duyarlılığının had safhada olduğunu dile getiren Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bugün tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilçemizde belediye başkanımız, ilçe emniyet müdürümüz, ilçe sağlık müdürümüz ve daire amiri arkadaşlarımızla beraber denetimdeyiz. Güzel bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Esnaflarımızın duyarlılığı had safhada. Hem maske hem sosyal mesafe konusunda esnaflarımızın yüksek oranla uyduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Ama yapılan denetimlerin de ceza kesmek amacıyla olmadığı, bilgilendirmek amacıyla olduğunun da altını çizerek söylemek istiyorum" diye konuştu.

“Bu örnek bir denetim”

Kurallara uymayanlara cezaların yazılmasına devam edileceğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bizler sayın Kaymakamımızın liderliğinde bugün tüm kurum amirleriyle beraber denetimdeyiz. Bu örnek bir denetim. Öncelikle uyarı noktasında bugün daha fazla dikkat ediyoruz. Ama denetimlerimiz sürekli olarak devam ediyor. 24 saat boyunca gece denetimleri de dahil olmak üzere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları noktasında da uyarılarımız devam ediyor. Biraz daha dikkat edildiğini görüyoruz. İnşallah hep birlikte dikkat edilirse daha da kısa bir sürede normal hayata kavuşmuş olacağız. Onun için maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları bizim için çok çok önemli ve olmazsa olmazlarımızdan. Kurallara uymayanlara da cezalar yazılmaya devam edecek“ şeklinde konuştu.